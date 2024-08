Nieuwe schooljaar begint weer met heel warm weer

Royla Pierre, directeur van het Rooms-Katholiek Schoolbestuur, zegt uit te kijken naar de opening van het nieuwe schooljaar aanstaande donderdag. Maar dat gebeurt volgens haar wel in een warm klimaat. In een verklaring aan EXTRA kijkt ze terug op het vorige schooljaar dat begon met extreem warm weer, waardoor de temperatuur in de verschillende klaslokalen praktisch ondraaglijk was. Voor drie weken lang waren er aangepaste roosters. Ook dit jaar gaan de scholen weer open in extreme hitte. Aan sommige scholen zijn er airconditioners, ventilatoren en ‘coolers’ verstrekt, maar niet aan alle scholen. De stichting werkt volgens haar aan een meerjarenplan om de scholen verder te ondersteunen bij klimaatbeheersing.

Daarnaast wacht RKCS op de ontvangst van de airconditioners en ventilatoren van het ministerie van Onderwijs. Dat kan volgens haar verlichting brengen voor de scholen. Verder zei Pierre dat de RKCS ook nog steeds wacht op de ontvangst van de fondsen om te kunnen werken aan de sociaal-emotionele problemen binnen de scholen. “We hebben dit onderwerp ook uitgebreid besproken tijdens het afgelopen schooljaar. We moeten aandacht blijven besteden aan dit onderwerp, omdat het ernstige gevolgen kan hebben. De RKCS zal zich blijven focussen om hieraan te werken.”