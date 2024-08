Meteo waarschuwt voor extreme hitte

De Meteorologische Dienst van Curaçao heeft voor vandaag een waarschuwing uitgegeven voor extreme hitte. De code geel geldt van vanochtend 11 uur tot en met 3 uur vanmiddag. Meteo roept iedereen op hier rekening mee te houden. Drink veel water als je naar buiten moet gaan en vermijd extra inspanningen. Wie zich daar niet aan houdt, loopt het risico een zonnesteek op te lopen

Meteo laat weten dat een beroerte door de warmte mogelijk is bij aanhoudende blootstelling en lichamelijke activiteiten. Het advies aan iedereen die buiten is en zich niet lekker voelt is om zo spoedig mogelijk uit te rusten op een koelere plek of in de schaduw.