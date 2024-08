Curaçaose Eugènie Herlaar overleden; eerste vrouwelijke presentator NOS Journaal

Eugènie Herlaar, de eerste vrouwelijke presentator van het NOS Journaal, is vanochtend na een kort ziekbed overleden. Dat laat haar familie aan de NOS weten. Ze was 84 jaar. Herlaar werd in 1939 geboren op Curaçao. In 1965 ging ze als eerste vrouwelijke presentator aan de slag. Eerst alleen als commentaarstem, daarna ook als verslaggever en nieuwslezer. Herlaar was een populaire verschijning op de Nederlandse televisie in de jaren zestig, maar toen ze trouwde in 1967 moest ze verplicht uit vaste dienst. Ze stopte helemaal toen ze kort daarop kinderen kreeg.

Vanwege haar inzet voor cultuur werd ze in 1998 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en tien jaar later werd ze ridder in de Orde van Oranje-Nassau.