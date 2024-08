Belastingdienst ontvangt elke maand meer geld dan verwacht

De belastingdienst laat vandaag weten heel blij te zijn met de recente belasting- en premieopbrengsten van de maand juli. De gezamenlijke opbrengsten zijn namelijk ruim 19 miljoen gulden hoger dan begroot. Daarbij gaat het om ruim vier miljoen hogere belastingopbrengsten en 15 miljoen hogere premieopbrengsten. Al het hele jaar zijn de inkomsten van de belastingdienst maandelijks hoger dan begroot. In totaal is er dit jaar al meer dan 850 miljoen gulden aan belasting extra binnen gekomen.

Door de minister van Financiën, Javier Silvania, is sinds zijn aantreden in 2021 vol ingezet op het verhogen van de tax-compliance. Volgens het ministerie is door zijn inspanningen het aantal ondernemers dat maandelijks de ingehouden omzetbelasting afdraagt gestegen van 4.100 in 2021 tot ruim 6.000 in 2024. Op www.belastingdienst.cw staat veel informatie over alle projecten die momenteel binnen de belastingdienst worden uitgevoerd om de opbrengsten te verhogen en de dienstverlening aan de klanten te verbeteren.