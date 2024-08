Voormalige Statenvoorzitter Mike Franco overleden

De voormalige Statenvoorzitter van Curaçao, Mike Franco, is vandaag overleden. Marcolino ‘Mike’ Franco is 64 jaar oud geworden. Hij komt uit een politiek nest. Zijn vader, Willy Franco, was één van de oprichters van de partij MAN. Mike was zelf ook eerst lid van de blauwe partij en sloot zich daarna bij de PAR aan. Voor die partij was hij onder meer gedeputeerde. Later richtte hij samen met onder meer Alex Rosaria de partij PAIS op. Voor PAIS was Franco tussen 2012 en 2016 voorzitter van het parlement.

In 2018 werd Franco voor een periode van twee jaar regeringscommissaris op Sint Eustatius. Hiervoor werd hij benoemd door Nederland. In 2020 werd hij vervangen door Marnix van Rij en kwam hij terug naar Curaçao. Mike Franco was al geruime tijd ziek.