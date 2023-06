TUI gaat kantoor op Schottegatweg uitbreiden

Eind december opende TUI aan de Schottegatweg een nieuw en duurzaam kantoor. Vandaag is bekend geworden dat dit wordt uitgebreid met een extra verdieping. Een vergunning daartoe is onlangs afgegeven door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Minister Charles Cooper heeft een vergunning voor de bouw afgegeven aan de eigenaar van het pand, Drem Real Estate. De minister zegt dat de uitbreiding van het kantoor bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Curaçao. De verbouwing kost 4 miljoen gulden en duurt ongeveer een jaar. Met de bouw worden 50 nieuwe banen gecreëerd. De bedoeling is dat deze voor 90 procent worden opgevuld door de lokale bevolking.