‘Nulmeting onderwijs Curacao is niet onafhankelijk’

Het onderzoek naar de stand van zaken in het onderwijs op Curaçao, de zogenaamde nulmeting, is niet onafhankelijk. Dat zegt de Nederlandse parlementariër Joba van den Berg van het CDA. Ze wil deze kwestie volgende week aan de orde stellen tijdens zogenaamde tweeminutendebatten in de Tweede Kamer. Volgens haar is er ook vanuit het onderwijsveld op Curaçao kritiek over de objectiviteit van het onderzoek omdat de Onderwijsinspectie erbij betrokken is. Dat neigt volgens Van den Berg naar ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. De definitieve versie van de ‘Nulmeting van het Curaçaose Onderwijsbestel’ dat de ondertitel heeft ‘Uitdagingen, krachten en oplossingsrichtingen’ is vier maanden geleden aan minister Sithree van Heydoorn overhandigd.