Minister Cijntje: Technisch directeur voor Aqualectra

Na een reeks van problemen met de stroomvoorziening in de afgelopen twee maanden en twee black-outs in de afgelopen acht dagen gaat de Curaçaose regering actie ondernemen om verdere onderbrekingen te voorkomen. Dat heeft minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling vanochtend in een persconferentie gezegd. Volgens Cijntje is de stroomvoorziening al twee maanden instabiel, vanaf 2020 zijn er enkele grote incidenten geweest. Dat levert veel problemen voor de bevolking en heeft nadelige gevolgen voor de economie. Volgens Cijntje heeft hij gisteren en vandaag veel vergaderd met alle betrokkenen en komt er een nieuw beleid waardoor de bevolking daadwerkelijk verandering zal zien. Onderdeel is onder meer het aannemen van een nieuwe technisch directeur voor Aqualectra.