Brandweer haalt lichaam uit water

Brandweerlieden hebben zondagmiddag een lichaam bij Playa Kanoa van de rotsen voor de kust gehaald. Het gaat om een man, waarvan de handen en voeten waren vastgonden. Volgens de brandweer was het een uitdaging om het lichaam uit het water te halen, door de altijd sterke stroming bij Playa Kanoa. Uiteindelijk is het met touwen uit het water getild. Nadat het lichaam op de kant was gebracht, heeft de politie het in beslag genomen en wordt de zaak onderzocht.