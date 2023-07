TUI start met 14 wekelijkse vluchten ABC-eilanden

De ABC-eilanden zijn onverminderd populair onder de Nederlandse vakantiegangers. Reden voor TUI om te blijven investeren in vluchten van en naar het Caribisch gebied. Komende winter vliegt de luchtvaartmaatschappij 14 keer vanaf Schiphol naar de ABC-eilanden, waarbij twee keer per dag naar Curaçao wordt gevlogen, vijf keer per week Bonaire en drie keer per week Aruba wordt aangedaan. Om alle vluchten uit te kunnen voeren, heeft TUI onlangs 18 nieuwe lokale cabin crew leden op Curaçao geworven. Naast Nederlands spreken zij ook allemaal Papiaments. Met deze nieuwe collega’s heeft TUI inmiddels een groep van zo’n 60 lokale cabin crew die speciaal op de route van en naar de ABC-eilanden kan worden ingezet.