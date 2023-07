Verdachten aangehouden in Playa Canoa-zaak

In de zaak van het levenloze lichaam dat bij Playa Canoa is gevonden is er nieuws. Vanmorgen heeft de politie twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid. Dat meldt het KPC. Een paar weken terug is het stoffelijk overschot van een man in zee gevonden. De politie gaat uit van moord. Vanmorgen rond tien voor half 6 zijn twee mannen aangehouden in de leeftijd van 24 en 52 jaar. Beide arrestaties vonden plaats in de Kaya Kimbala in Noord-Sta.Rosa. Ook heeft de politie het huis doorzocht. Daarbij heeft de politie verschillende spullen in beslag genomen. De mannen zitten voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.