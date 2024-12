Twee extra vrije dagen voor ambtenaren

De Raad van Ministers heeft besloten dat ambtenaren op 24 en 31 december vanaf 12.00 uur ’s middags vrij zijn. Daarnaast is bepaald dat op 27 december en 2 januari niet wordt gewerkt, zolang de werkzaamheden dit toelaten. Dit betekent dat ambtenaren in totaal 3 extra vrije dagen krijgen. Als reden voor dit besluit geeft de regering aan dat zij in 2024 erin is geslaagd om ‘hoogwaardige diensten aan de gemeenschap te leveren’. De regering spreekt hiervoor haar dankbaarheid uit aan de ambtenaren, die zich hebben ingespannen in het belang van de gemeenschap. Volgens de regering blijkt uit ervaring dat op 27 december en 2 januari minimaal gebruik wordt gemaakt van de overheidsdiensten. De regering hoopt dat alle ambtenaren op vrijdag 3 januari weer energiek aan het werk gaan om het nieuwe jaar met frisse energie te beginnen.