MCB Prijs 2024 voor De Kunuku Man

Milieuactivist Frans van der Post, beter bekend als De Kunuku Man, heeft dit jaar de MCB Prijs 2024 ontvangen voor zijn inzet om Curaçao schoon te houden. Met zijn schoonmaakacties en betrokkenheid van de lokale gemeenschap speelt hij een belangrijke rol in het behoud van het natuurlijke erfgoed van het eiland. De prijs is uitgereikt door Maduro & Curiel’s Bank en is goed voor een bedrag van 25.000 gulden. De bank laat weten dat ‘ons dushi Curacao een paradijs is dat gekoesterd wordt door zowel de inwoners als de bezoekers. Maar elk paradijs heeft zijn beschermers nodig en De Kunuku Man zet zich al jarenlang met heel veel toewijding aan het schoonhouden van het land.’

Van der Post organiseert al jaren schoonmaakacties op stranden, in openbare ruimtes en verwaarloosde gebieden. Met een groep vrijwilligers transformeert hij vervuilde plekken tot schone en aantrekkelijke omgevingen. Zijn missie gaat verder dan alleen opruimen: hij werkt aan een cultuur van milieubewustzijn en betrekt scholen, jongeren en lokale bedrijven bij zijn initiatieven. Dit jaar wordt voor de 28e keer de MCB Prijs uitgereikt. Dit jaar is de prijs een eerbetoon aan het werk van de Kunuku Man en zijn team ‘voor hun geweldige werk om Curaçao schoon en prachtig te houden.’