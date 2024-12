Parlement stemt voor begroting

Na een lange vergaderweek heeft het parlement gisteren de begroting voor 2025 goedgekeurd met 15 stemmen voor. Voorafgaand aan de stemming gaven de parlementsleden hun mening over het budget. Zo stemde de fractie van de MAN tegen, omdat ze vinden dat de burger te weinig profiteert van de economische groei. Volgens Ana Maria Pauletta van de PAR staan er te veel onduidelijkheden in de begroting en maken ministers daar misbruik van. Naast de coalitiepartijen heeft van de oppositiepartijen alleen de PNP voor gestemd. Parlementslid Eduard Braam stelde dat de begroting van een land cruciaal is om het land te kunnen besturen. Hij benadrukte dat het gekoppeld is aan het beheer van de regering. Als een parlementslid tegen stemt, keurt het daarmee het beleid van de regering af.