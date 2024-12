‘Winst Aqualectra in 2024: 20.8 miljoen gulden’

Voor het jaar 2024 is er voor Aqualectra een winst geprojecteerd van 20,8 miljoen gulden. Daarnaast heeft het bedrijf in een jaar tijd 5,6 miljoen aan boetes geïnd, waarvan een groot deel afkomstig is van bedrijven. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling, Charles Cooper, deze week gezegd in het parlement tijdens de behandeling van de begroting van 2025. In 2023 heeft Aqualectra de tarieven voor boetes verhoogd die worden opgelegd bij onregelmatigheden. Deze variëren van NAf. 2.500 voor particuliere gevallen tot een maximum van NAf. 20.000 voor commerciële gevallen. In overleg met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat er geen juridische klachten worden ingediend tegen personen bij wie onregelmatigheden zijn geconstateerd, om juridische vervolging en strafbladen te vermijden. Het afgesproken beleid houdt in dat een boete wordt opgelegd en dat deze in één keer moet worden betaald.

Na betaling van de boete herstelt Aqualectra de aansluiting. Betaling in termijnen is niet toegestaan, behalve in uitzonderlijke gevallen die door het management van Aqualectra kunnen worden beoordeeld. Volgens Aqualectra wordt 95% van de opgelegde boetes zonder problemen betaald. Van november 2023 tot en met oktober 2024 werden er 1.077 gevallen van onregelmatigheden vastgesteld (983 particuliere en 94 commerciële). Aan boetes heeft Aqualectra NAf. 5.615.000 geïnd (NAf. 1.095.000 uit particuliere gevallen en NAf. 4.520.000 uit commerciële gevallen).