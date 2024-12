‘Acties van Greenpeace op Bonaire zijn misleidend’

De Bonaire Human Rights Organization heeft een open brief gestuurd naar de gezaghebber van het eiland over milieu organisatie Greenpeace. Volgens James Finies heeft Greenpeace in de afgelopen jaren onvoldoende betrokkenheid getoond met de gemeenschap. Hij benadrukt dat Greenpeace niet samenwerkt met de vele lokale milieuorganisaties die al jaren actief zijn in het beschermen van Bonaire’s ecosystemen. In plaats daarvan maken ze volgens hem gebruik van een kleine groep kwetsbare burgers. Greenpeace startte eerder dit jaar met acht bewoners op Bonaire een zaak tegen de Nederlandse staat.

Bonaire Human Rights Organization roept op tot meer transparantie en samenwerking van Greenpeace en vraagt het lokale bestuur om verantwoording te eisen van de organisatie. De brief wijst erop dat Bonaire al jaren te maken heeft met demografische en culturele veranderingen die de lokale bevolking onder druk zetten. Greenpeace’s acties worden gezien als misleidend en schadelijk voor de belangen en de soevereiniteit van Bonaire, aldus de organisatie.