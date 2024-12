Bestuur CMC wil snel duidelijkheid van Silvania

Het bestuur van het CMC heeft gisteren een brief verstuurd naar minister Javier Silvania. Ze vragen om verduidelijking in de discussie over de Landsverordening normering topinkomens. In de brief laten ze weten dat als de medisch specialisten in loondienst van het ziekenhuis niet onder die regeling hoeven te vallen, heel veel problemen van het ziekenhuis vanzelf worden opgelost. Daarom verzoeken ze de minister de specialisten buiten de regerling te plaatsen. Er is wel haast bij omdat de LNT-regeling per 1 januari 2025 ingaat.

Het bestuur vraagt daarom aan Silvania om snel te reageren. Volgens het bestuur bevindt het ziekenhuis zich momenteel in een penibele situatie. Dat zorgt voor een dreiging voor de voortgang en veiligheid van de geleverde zorg.