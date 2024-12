Luigi Faneyte doet tweede aangifte

Politicus voor de partij PAR, Luigi Faneyte, deed eind november aangifte tegen minister Javier Silvania in een kansspelzaak. Nu laat hij weten dat hij beschikt over nieuw bewijsmateriaal waaruit zou blijken dat de beschuldigingen tegen de betrokken partijen in het Curaçaose goklicentieschandaal verder gaan dan in eerste instantie gedacht. Gisteren heeft hij daarom een tweede aangifte ingediend bij de Procureur-Generaal. Volgens Faneyte zou de Stichting Gaming Control Board operators hebben aangezet om cryptobetalingen te verrichten via afzonderlijk verstuurde cryptolinks die buiten de officiële facturen om werden verstrekt.

Volgens Faneyte moeten zowel in Curaçao als daarbuiten autoriteiten onmiddellijk een diepgaand strafrechtelijk onderzoek starten. Hij heeft daartoe strafrechtelijke meldingen gedaan in de Verenigde Staten, Malta en Tsjechië. Hij roept verder op tot volledige transparantie en juridische vervolging van alle betrokkenen. Alleen zo kan volgens hem het vertrouwen in de instituties van ons land hersteld worden.