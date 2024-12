Aqualectra veroordeelt kabeldiefstal bij kerstdecoraties

Electriciteits- en waterbedrijf Aqualectra laat vandaag weten al wekenlang ‘onvermoeibaar aan het werk te zijn’ met de versiering en verlichting van pleinen en rotondes. Door diefstal functioneert echter de kerstverlichting op het plein bij de verkeersrotonde ter hoogte van Zegu niet meer. Alle stroomkabels van het plein waren zijn. Aqualectra laat weten dat als gevolg hiervan het bedrijf het plein bij de verkeersrotonde in Zegu volgend jaar niet meer gaat versieren. Het bedrijf veroordeelt de diefstal van kabels bij kerstdecoraties.

“Het is triest dat de roekeloze acties van één of enkele individuen nu een hele gemeenschap negatief beïnvloeden. (..) Met deze gebeurtenis wil Aqualectra een dringend beroep doen op alle burgers: laten we samen onze eigendommen beschermen, zorg dragen en waarderen wat van ons is. Elk versierd plein of rotonde tijdens dit feestseizoen is een symbool van vreugde, saamhorigheid en samenleven dat door onze gemeenschap stroomt, van noord naar zuid. Laten we dit moment gebruiken om stil te staan bij de kerst- en eindejaarsdecoraties. Zelfs al zijn ze tijdelijk, ze zijn van ons allemaal en belangrijk genoeg om samen de verantwoordelijkheid te dragen om ze te behouden.”