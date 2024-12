‘Coronaleningen inruilen voor klimaatweerbaarheid’

De directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbosch, stelt voor om de aanzienlijke coronaschulden van de Caribische landen van het Koninkrijk om te ruilen voor investeringen in de klimaatweerbaarheid van deze landen. Dat zei Doornbosch gisteren tijdens het congres ‘Viering 70 Jaar Statuut’ in Den Haag. De middelen die vrijkomen door lagere schuldverplichtingen moeten volgens hem worden toegewezen aan projecten die zijn gericht op de bescherming van mariene ecosystemen, zoals koraalriffen of op het versterken van de kust- en afwateringssystemen.

De Caribische eilanden van het Koninkrijk krijgen veel te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Het aanpakken van de gevolgen van de klimaatverandering vraagt volgens Doornbosch ‘om nieuwe en praktische oplossingen die aansluiten bij de unieke omstandigheden van elk land’. Curaçao moet nog 911 miljoen gulden aan coronaleningen aan Nederland betalen, Aruba 915,5 miljoen gulden en Sint Maarten 316,4 miljoen gulden.