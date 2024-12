CBS: Meeste immigranten Caribisch Nederland vertrekken binnen zeven jaar

Tussen 2011 en 2016 kwamen 8,7 duizend mensen in Caribisch Nederland wonen die niet waren geboren in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederland. Dat laat het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag weten. Op Bonaire gingen de meeste immigranten wonen (5,7 duizend mensen), gevolgd door Saba (tweeduizend mensen) en Sint Eustatius (duizend mensen). Binnen zeven jaar na aankomst, was het grootste gedeelte van deze mensen weer vertrokken. Op Bonaire en Sint Eustatius kwamen vooral mensen wonen die geboren zijn in Europees Nederland en in Midden- en Zuid-Amerika. Op Saba waren dat vooral immigranten uit Noord-Amerika.

Van de immigranten die tussen 2011 en 2016 op Bonaire gingen wonen, vertrok iets meer dan de helft binnen zeven jaar. Dit aandeel was het grootst bij immigranten uit Europees Nederland (61 procent), gevolgd door immigranten uit Midden- en Zuid- Amerika (29 procent). Op Sint Eustatius verliet 65 procent van de immigranten het eiland binnen zeven jaar. De grootste groep die weer vertrok kwam uit Europees Nederland (59 procent), gevolgd door Midden- en Zuid-Amerika (50 procent). Op Saba verliet 85 procent van de immigranten het eiland binnen zeven jaar. 90 procent van de immigranten geboren in Noord-Amerika, verliet het eiland binnen die periode.