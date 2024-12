President Santokhi: ‘Niet verstandig om oliecontracten te publiceren’

In Suriname is deze week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aan de regering gevraagd voor meer transparantie rond de ontwikkelingen in de olie- en gassector. Specifiek werd aangedrongen op de publicatie van overeenkomsten tussen de staat en oliemaatschappijen. President Chan Santokhi zegt dat het volgens hem niet verstandig is om deze contracten openbaar te maken. Hij stelt dat Suriname rekening moet houden met de ‘climate change window’ dat zich aan het sluiten is en benadrukt dat het niet gunstig is om in lange onderhandelingen te raken.

Hoewel het publiceren van contracten volgens hem niet verstandig is, legde de president uit welke stappen worden gezet om transparantie te waarborgen. Zo is het modelproductiedelingscontract beschikbaar op de website van Staatsolie. Ten tweede hebben onafhankelijke audits aangetoond dat de Surinaamse contracten positief scoren in vergelijking met andere landen.