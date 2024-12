‘Vuurwapengerelateerde criminaliteit en mensensmokkel zijn grootste criminaliteitsproblemen in de Caribische regio’

Vuurwapengerelateerde criminaliteit en mensensmokkel behoren tot de grootste criminaliteitsproblemen in de Caribische regio. Dat bleek tijdens de tweede regionale netwerkmeeting voor criminaliteitsanalisten die onlangs werd gehouden op Curaçao. Het Openbaar Ministerie laat vandaag weten dat meer dan veertig analisten uit de hele Caribische regio drie dagen samen kwamen om de samenwerking tussen politiekorpsen te versterken. Ook is gesproken over de toekomst. Volgens deskundigen zal criminele dreiging vanuit Venezuela de komende jaren aanhouden. Ook zal dat land steeds afhankelijker worden van illegale activiteiten zoals drugshandel en mensensmokkel als inkomstenbronnen. Verder wordt een toename van Europese betrokkenheid bij de mondiale cocaïnehandel verwacht.

Vanwege het succes van de eerste meeting, die vorig jaar op Sint Maarten plaatsvond, besloot het College van Korpschefs van de vier politiekorpsen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden dit evenement te herhalen vanwege het belang van regionale samenwerking. “De uitdagingen waar we mee te maken hebben, zijn complex en onderling verbonden. Ze vereisen een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak”, aldus de korpschef van Curaçao, Raymond Ellis, in zijn openingsspeech. Deelnemende landen en gebieden waren onder meer Anguilla, Antigua en Barbuda, Aruba, de British Virgin Islands, Caribisch Nederland, de Kaaimaneilanden, Curaçao, de Dominicaanse Republiek, Guyana, Saint Martin, Sint Maarten, Suriname en Nederland.