Gouverneur Aruba benoemt opnieuw Tisa LaSorte als informateur

De gouverneur van Aruba, Alfonso Boekhoudt, heeft gistermiddag de huidige directeur van de Arubaanse hotel en toerisme organisatie AHATA opnieuw benoemd als informateur. Het gaat om Tisa LaSorte, die ook al in 2021 informateur was. Deze week heeft zij al meerdere consultatierondes gehouden. Ze heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken welke opties er zijn om een kabinet te vormen dat het vertrouwen geniet van een parlementaire meerderheid en dat gericht is op een financieel-economisch gezonde beleidsvoering. Daarbij moet speciale aandacht worden besteed aan het terugdringen van de kosten van levensonderhoud op Aruba. De informateur moet uiterlijk op 20 december een schriftelijk rapport over de uitkomsten van haar werkzaamheden aan de gouverneur overhandigen.

Als het mogelijk blijkt een dergelijk kabinet te vormen, moet de informateur de betrokken politieke partijen overtuigen om een intentieverklaring te ondertekenen, zo stelt de gouverneur. In dit document verklaren de partijen dat zij bereid zijn samen een coalitieregering te vormen.