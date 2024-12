Van Heydoorn: Binnenkort sloop en herbouw van Sentro Pro Arte

Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden voor de sloop van Sentro Pro Arte. Het doel is om het oude gebouw volledig af te breken en te vervangen door een geheel nieuw en modern centrum. Dit zei de Curaçaose minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Sithree van Heydoorn tijdens de behandeling van de begroting voor 2025. Volgens de minister is een van de eerste stappen het aanpassen van de structuur van de stichting om te voldoen aan de regels voor goed bestuur. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met het Algemeen Pensioenfonds Curaçao over de mogelijke oprichting van een nationaal theater in de toekomst. De uiteindelijke doelstelling is om het huidige theatergebouw aan de Schouwburgweg volledig te verwijderen.

De minister gaf aan dat de eerste schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant binnenkort zichtbaar zullen zijn. Het plan is niet om alle bomen in de omgeving te verwijderen, maar om te behouden wat mogelijk en noodzakelijk is. Na de schoonmaakwerkzaamheden zal het gebouw volledig worden gesloopt. Het proces om de benodigde vergunningen voor de sloop te verkrijgen is momenteel in gang, en zodra deze binnen zijn, wordt aangekondigd op welke datum de werkzaamheden starten. Daarna zal de bouw van het nieuwe nationale theater van start gaan.