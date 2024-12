Illegale vrouw probeert weg te komen na veroorzaken ongeluk

Een vrouw zonder geldige verblijfspapieren heeft gistermiddag op Curaçao geprobeerd weg te rennen van de plek waar ze een ongeluk had veroorzaakt. Dat melden verschillende media. Het gaat om een vrouw zonder verblijfsvergunning die met haar auto tegen een nummerkantoor reed in de Cadushistraat. Dat gebeurde nadat ze macht over het stuur was verloren. De auto beschadigde ook een andere wagen, die naast het gebouwtje geparkeerd stond. Na het ongeluk probeerde de chauffeur samen met haar medepassagier weg te rennen. Personeel van het nummerkantoor rende ze achterna en wist de twee personen tegen te houden en vast te houden tot de politie kwam.

Die heeft de twee ongedocumenteerden meegenomen naar het politibureau. Ze zitten nog vast. Ook de auto van de vrouw is in beslag genomen.