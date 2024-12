Aanpak van huizencrisis en armoede

Fundashon Kas Popular en het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning hebben gisteren een programma gepresenteerd om het woningtekort in Curaçao structureel terug te dringen. Het initiatief genaamd ‘Mi Kas Awor’ combineert betaalbare huisvestingsoplossingen met economische ontwikkeling en sociale vooruitgang, zo stelt de minister. Het programma richt zich op het bouwen van betaalbare woningen, ondersteund door een aankoopsubsidieprogramma dat betaalbaar is voor lage en middeninkomens. Volgens FKP en het ministerie geeft dat een gezin de mogelijkheid om een ​​eigen woning te kopen tegen maandelijkse kosten die vergelijkbaar zijn met een huurwoning.

Het programma geeft verder een impuls aan de economie van het eiland doordat het werkgelegenheid creërt en het bruto binnenlands product wordt gestimuleerd. Minister van VVRP, Charles Cooper: “Met dit programma zetten we een belangrijke stap in de richting van het oplossen van het woningtekort en het creëren van een duurzame toekomst voor onze gemeenschap. Dit is een voorbeeld van efficiënte samenwerking tussen overheid en publieke organisaties.”