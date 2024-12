Silvania: Excuses voor ‘menselijke en ongelukkige fout’

De Curaçaose minister Javier Silvania heeft gisteren een persbericht verstuurd. Daarin legt hij uit dat tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn deze week in de Staten, per ongeluk vertrouwelijke persoonsgegevens van onderstandtrekkers zijn gedeeld met de Statenleden. Minister Silvania noemt dat een menselijke en ongelukkige fout. Als minister is hij verantwoordelijk en legt uit dat door de hoge werkdruk, late uren en vermoeidheid het bestand onopgemerkt is meegestuurd. Hij biedt zijn excuses aan.

Minister Silvania schrijft: “Dit incident betreuren zowel ik als de betrokken medewerkers ten zeerste, en we nemen dit uiterst serieus. Ik zal de nodige maatregelen treffen om dit nooit meer te laten gebeuren. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan alle betrokkenen en benadrukken dat de bescherming van persoonlijke gegevens onze hoogste prioriteit blijft. Om herhaling te voorkomen, heb ik opdracht gegeven voor een grondig onderzoek naar de oorzaak van dit incident. Op basis van de uitkomsten zullen strengere controlemechanismen en verbeterde interne protocollen worden ingevoerd om de veiligheid van gegevens in de toekomst te waarborgen.” Hij roept alle betrokken partijen op ‘om uiterst zorgvuldig om te gaan met de ontvangen informatie en vertrouwelijkheid te waarborgen’.