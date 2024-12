Aantal toeristen naar Bonaire blijft stijgen: 16.626 toeristen in november

Het toerismebureau van Bonaire meldt dat het eiland in november 16.626 verblijfsbezoekers heeft ontvangen. Dat is een stijging van 19,5% ten opzichte van november 2023. Toen kwamen er bijna 14.000 bezoekers naar het eiland. Nederland was opnieuw de grootste markt met ruim 7700 bezoekers, dat is een stijging van 9,1% vergeleken met vorig jaar. De Verenigde Staten volgden met ruim 4.300 bezoekers. Dat is vooral te danken aan de nieuwe vliegverbindingen zoals die van JetBlue. Uit Curaçao kwamen iets meer dan tweeduizend bezoekers. Verder kwamen uit toeristen uit Duitsland, Canada, België, Aruba, Colombia, Brazilië en Zwitserland.

Volgens het toerismebureau van het eiland toont de groei het belang aan van betere luchtverbindingen en de aantrekkingskracht van Bonaire als toeristische bestemming. Ook voor december worden weer veel bezoekers verwacht.