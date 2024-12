McWilliam stelt vragen over negatieve publicaties

Op maandag 16 december zal tijdens een openbare vergadering in het parlement het wetsvoorstel voor ‘online gaming’ worden behandeld. Maar de leider van de fractie MAN, Giselle McWilliam, wil nu al duidelijkheid over de reden waarom Curaçao in een reeks internationale publicaties wordt genoemd als een land dat criminele activiteiten in deze sector toestaat. Hierover heeft ze vragen gesteld aan minister van Financiën, Javier Silvania. Ze wijst er onder meer op dat begin december een artikel op de voorpagina van de krant Times of Malta werd gepubliceerd over malversaties met voorlopige vergunningen die de Gaming Control Board zou hebben verleend aan online gamingbedrijven die zich in Curaçao willen vestigen.

Volgens Mc William zal ‘deze betreurenswaardige situatie een negatief effect hebben op deze sector, die juist een van de nieuwe sectoren moest zijn om onze economie te stimuleren’. Zo moet online gaming zorgen voor meer inkomsten voor de staatskas en het creëren van banen op het eiland, stelt Mc William. Ze benadrukt dat de negatieve publiciteit over de online gamingsector nog zorgwekkender werd toen de rechtbank op Curaçao op 12 november 2024 het bedrijf BC.Game failliet verklaarde. Ze hoopt snel antwoorden te krijgen van de minister