Haagse partij op missie naar Suriname

De lokale politieke partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos vindt dat de banden tussen de stad Den Haag en het land Suriname moeten worden versterkt. Bij de begrotingsbehandeling diende hij als fractievoorzitter daarvoor al een motie in, maar die werd door een raadsmeerderheid verworpen. De Mos blijft echter geloven in de kansen van een betere relatie en zegt dat hij de handel tussen Den Haag en diverse herkomstlanden van inwoners van Den Haag, waaronder Suriname, hoog op de politieke agenda wil zetten. De Mos is sinds deze week in Suriname voor een ‘fact finding missie’. De delegatie bestaat uit twee Hart voor Den Haag-raadsleden, diverse ondernemers en een cameraploeg.

Circa 50.000 mensen van Surinaamse komaf hebben hun thuis in Den Haag gevonden. Hart voor Den Haag vindt het “een gemiste kans” dat er nauwelijks handel gedreven wordt tussen Den Haag en de steden waar veel stadsgenoten warme banden mee hebben. “Er liggen heel veel economische kansen in Suriname. Het land heeft olie, gas, bauxiet en plenty aan landbouwgronden. In onze regio zit kennis. Verbind dat nou eens aan elkaar.” In Suriname spreekt De Mos onder andere met ministers, burgemeesters, de Surinaamse Kamer van Koophandel en ondernemers. “We gaan de economische kansen over en weer goed in kaart brengen, zodat we in 2026 bij collegedeelname snel kunnen schakelen.” Vorige week bracht De Mos, ter voorbereiding op de reis van komende week, al een bezoek aan de Surinaamse ambassadeur Rajendre Khargi.