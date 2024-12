Curaçaose regering onderzoekt mogelijkheden voor oprichting van een nationale bank

De Curaçaose regering is bezig met het bekijken van de mogelijkheden om een soort nationale bank op te richten. Dit onderzoek omvat ook de mogelijkheid om Giro Settlement Holding op te nemen in deze plannen. Een belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden, is dat Curaçao al verschillende banken heeft die een maatschappelijke rol vervullen, zoals Korpodeko en de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen. Dat schrijft de Extra vandaag. Tijdens de parlementsvergadering van gisteren, stelde de fractie van de MFK vragen over de mogelijkheden om een nationale bank te creëren. De regering noemt een nationale bank ‘wenselijk en begrijpelijk’.

De regering benadrukte dat het noodzakelijk is te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn van de introductie van een nationale bank. Hierbij moet worden nagedacht over de mogelijke gevolgen voor de economie van het land en wat zo’n bank zou betekenen voor de concurrentie met andere commerciële banken. In dit kader werkt de regering aan een wetsvoorstel om een entiteit te introduceren die betaaldiensten verleent. Het is de bedoeling dat deze entiteit betalingsdiensten aanbiedt aan personen en bedrijven die geen bankrekening kunnen openen of hier moeite mee hebben, aldus de regering.