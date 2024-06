Twee mannen opgepakt voor diefstal vijf scooters en een fiets

De politie heeft gisterochtend iets voor tien uur een inval gedaan in een huis aan de Kaya Berom in de wijk Montaña op verdenking van het stelen van een scooter eerder die dag in de buurt van de Cas Coraweg. De scooter had een GPS-systeem, waardoor de dieven snel konden worden achterhaald. De politie arresteerde in het huis een 19-jarige en een 24-jarige Curaçaose man en onderzocht daarna de woning en enkele andere huizen in de buurt. Daarbij zijn vijf scooters en een fiets in beslag genomen, alle voertuigen zijn gestolen.

De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun detentie heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.