Met AFRO 23, Joss Stone, Aloe Blacc en Kamasi Washington is line-up CNSJ 2024 compleet

De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz Festival heeft dinsdag de laatste namen bekend gemaakt voor de aankomende editie. Op donderdag 29 augustus is AFRO 23 aan de line up toegevoegd en op vrijdag Joss Stone. Aloe Blacc en Kamasi Washington maken het programma van zaterdag compleet. Het festival opent op woensdag 28 augustus met een gratis toegankelijk concert van Candy Dulfer bij Kura Hulanda Village. Eerder waren al de namen van onder meer Juan Luis Guerra, Maluma, Eros Ramazzotti, Jennifer Hudson en Marc Anthony bevestigd.

AFRO 23 is een Cubaanse zanger, pianist en producer. Hij speelde percussie in het Caisimu Orchestra, was musical director bij het Salsa Candela Orchestra, speelde piano in het Sonido Caliente Orchestra en werkte samen met nog veel meer grootse Cubaanse muziekorkesten. Zangeres Joss Stone zit alweer ruim twintig jaar in het vak. Aloe Blacc is een Amerikaanse zanger, rapper en muzikant die verschillende hits heeft gescoord, waarvan de eerste ‘I Need a Dollar’ was. Kamasi Washington is een multi-instrumentalist, componist en bandleider. Hij werkte samen met een hele lijst uiteenlopende artiesten, waaronder Kendrick Lamar, Herbie Hancock, Chaka Khan en Snoop Dogg. De Nederlandse saxofoniste Candy Dulfer tourt al meer dan 30 jaar bijna onafgebroken met haar band over de wereld. In 2022 verscheen haar laatste album We Never Stop.

FOTO Kamasi Washington