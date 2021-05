Twee personen zijn in de afgelopen 24 uur positief getest op het coronavirus. In totaal zijn er 498 tests afgenomen, dat is een positivity rate van 0,4 procent. Niemand is genezen verklaard. Het totaal aantal actieve besmettingen stijgt daarmee licht naar 67. Er zijn geen coronapatiënten overleden, wel liggen er nog 20 coronapatiënten in het ziekenhuis. Een patiënt is van de intensive care afgekomen, er liggen nu nog 17 personen op de IC.