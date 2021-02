Twee ongedocumenteerden aangehouden

Dit weekend heeft de politie na het ingaan van de avondklok twee mannen aangehouden die in de buurt Berg Altena op straat liepen. De twee hadden geen enkele legitimatie bij zich en volgens de politie gaat het om twee ongedocumenteerden. Het is niet duidelijk of ze op de hoogte waren van de avondklok. De twee zijn meegenomen naar het politiebureau. Het immigratie departement zet nu het proces in gang om ze het land uit te zetten.

De politie laat verder weten dat op vrijdag- en zaterdagavond veel mensen nog op straat waren na het ingaan van de avondklok. Er zijn verschillende verkeerscontroles gehouden om te kijken of mensen toestemming hadden om zich op straat te begeven.