De EXTRA meldt vanochtend dat er een persoon is overleden in het CMC die was besmet met het coronavirus. Dat is volgens de krant door het ziekenhuis bevestigd. Het is de tweede coronadode op Curaçao. In maart overleed de eerste coronapatiënt op Curaçao, dat was een Nederlandse toerist. De dood van de Bonairiaanse huisarts Michael Hermelijn vorige maand in het CMC is opgenomen in de Bonairiaanse statistieken.

