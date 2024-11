Tweede Kamer wil dat Nederland met Curaçao overlegt over goksector

Nederland moet in overleg treden met Curaçao over hoe de regels en het toezicht op de lokale goksector kunnen worden aangescherpt. Dat stelt Tweede Kamerlid Michiel van Nispen van de SP in een motie die wordt gesteund door VVD en D66. Dat meldt de website Curaçao.nu. De motie werd woensdag ingediend. De Nederlandse minister van Justitie David van Weel had eerder al aangegeven dat Curaçao momenteel bezig is om de wetgeving aan te passen. De minister benadrukte daarbij dat het altijd de mogelijkheid heeft om de hulp van Nederland in te schakelen. Kamerlid Van Nispen vond dat niet genoeg en noemde de opstelling van de minister ‘passief’.

Van Nispen wil dat Nederland nog vóór de invoering van de Landsverordening op Kansspelen (LOK) met Curaçao om tafel gaat om de regels en het toezicht op de goksector aan te scherpen. Minister Silvania is langere tijd bezig met de LOK.