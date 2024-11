Rechter legt kippenfarm dwangsom op

Kippenfarm Moderno mag niet langer dierlijk afval en kippenmest dumpen op de mestvaalt naast het eigen gebouw. Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De rechter heeft een dwangsom opgelegd van 10.000 gulden per overtreding, met een maximum van 1 miljoen. Bewoners van het nabij gelegen Sunset Heights hebben al jarenlang last van stankoverlast en vliegen. Egg’s Farm Moderno heeft al ruim 34 jaar pluimveebedrijf op dezelfde locatie en tegen het bedrijf zijn vaak rechtszaken gevoerd. Maar het is nu voor het eerst dat de rechter het bedrijf een dwangsom heeft opgelegd.

Volgens de rechter mag er geen afval meer worden gestort naast het bedrijf. Dat levert volgens de uitspraak ‘onrechtmatige hinder’ op. Moderno moet in overleg treden met de overheid en ook Selikor over het storten van kippenmest op een locatie dat voor niemand tot overlast leidt. Ze mogen het ook niet op hun eigen terrein storten en hebben een maand gekregen om een oplossing te vinden.