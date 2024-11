Silvania dient formele klacht in wegens beledigende taal bij Direct TV

Het ministerie van Financiën laat vandaag weten dat minister Javier Silvania een formele klacht heeft ingediend bij de Regulatory Authority. Dit heeft hij gedaan naar aanleiding van een recente uitzending op Tv Direct waarin volgens de minister ‘beledigende taal, valse en ongegronde beweringen, en aantijgingen’ tegen zijn persoon zijn geuit. De klacht is ingediend vóórdat de televisieomroep zich verontschuldigde, aldus Silvania. Het gaat om een interview met politicus Elvis de Andrade die de minister uitschold en beschuldigingen uitte over de prestaties en verantwoordelijkheden van de minister.

Silvania stelt in een persbericht: “Hoewel het scheldwoord niet volledig werd uitgesproken, was de intentie duidelijk beledigend en gericht op het in diskrediet brengen van de reputatie van de minister. De combinatie van beledigende taal en ongegronde beschuldigingen vormt een ernstige schending van de professionele normen voor nieuwsuitzendingen.” Naar aanleiding van dit incident heeft minister Silvania een klacht ingediend bij de Regulatory Authority. Hij dringt erop aan dat de autoriteit duidelijke kwaliteitseisen en gedragsregels instelt voor de media om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast verwacht hij dat de Regulatory Authority passende maatregelen treft tegen Tv Direct.