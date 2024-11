Vragenuur over ontwikkeling van stranden twee weken uitgesteld

Het geplande Vragenuur in het Curaçaose parlement met minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas over de ontwikkeling van de stranden is gisteren niet meer doorgegaan. Het is uitgesteld tot 21 november. Dat is gebeurd op verzoek van de premier. Het onderwerp van het Vragenuur is de ontwikkeling van de publieke stranden. Het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu werkt momenteel een plan voor strandmanagement uit, de minister-president wil dat afwachten voordat hij vragen gaat beantwoorden. Sinds eind september is er veel discussie over de ontwikkeling van stranden, zeker nadat de overheid controversiële bouwplannen voor het strand van Jeremi en Lagun presenteerde.

Het Vragenuur was aangevraagd door Statenlid voor de PAR Steven Croes, die zich zorgen maakt om de richting die het kabinet-Pisas inslaat met de modernisering van Caracasbaai, Jeremi en Lagun. Hij ziet wel graag verbeteringen, maar Croes wil geen grote bouwwerken die de authenticiteit van stranden kapotmaken. Hij heeft veel vragen hierover voor de premier.