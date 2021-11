UoC en Fundashon Prevenshon kondigen samenwerking aan

De University of Curaçao (UoC) en stichting Fundashon Prevenshon hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De organisaties gaan samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zo wil men het gedrag op Curaçao dat bepaalde ziekten veroorzaakt beter in kaart brengen. Ook moet de samenwerking leiden tot interventiestrategieën die aansluiten bij de diverse doelgroepen binnen de samenleving. Fundashon Prevenshon zet zich op Curaçao in op bewustwording rond het voorkomen van ziekten en aandoeningen.