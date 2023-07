UoC uit het rood

De Universiteit van Curaçao schrijft weer zwarte cijfers. Vorig jaar haalde UoC een positief resultaat van iets meer dan 900.000 gulden waardoor de onderwijsinstelling uit de rode cijfers is. De universiteit leed in 2021 nog een verlies van 1,1 miljoen gulden. Dat staat in het jaarverslag 2022 dat onlangs aan het Onderwijsministerie is aangeboden. De omzet bedroeg in 2022 bijna 24 miljoen gulden. Het positieve resultaat komt deels door een afname in de operationele kosten. Daarnaast namen de inkomsten uit het collegegeld toe, ondanks dat er minder inschrijvingen waren. Om meer inkomsten te creëren, werkt de Raad van Toezicht aan een nieuw businessmodel. Zo wil UoC meer onderzoek verrichten of daaraan deelnemen en commerciële activiteiten vergroten. Programma’s die een financiële aderlating zijn worden afgebouwd.