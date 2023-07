De politie heeft vanmorgen een 15-jarige jongen gearresteerd. De aanhouding vond plaats in Sapaté. De tiener zou in juni betrokken zijn geweest bij een overval op een toko in Kirindongo Abou. Na de aanhouding heeft het rechercheteam zijn woning doorzocht. Daar zijn meerdere spullen en mogelijk bewijsmateriaal in beslag genomen voor onderzoek. De verdachte zit in voorarrest.