Vaccinatiecentrum verhuist

Het vaccinatiecentrum bij het Sehos is dicht. Vanaf morgen kan iedereen voor een coronavaccin of boosterprik terecht bij de GGD op Záquito. De afdeling Infectieziektebestrijding ontfermt zich vier dagen per week over de inentingen. Het centrum is doordeweeks dagelijks geopend, behalve op woensdag. Op woensdag trekt het mobiele prikteam de wijken in. Personen die een prik willen kunnen een afspraak maken of tijdens de openingstijden binnenlopen bij de GGD aan de Piscaderaweg.