Vanavond nationaal kostuumronde Miss Teen Mundial

De Miss Teen Mundial verkiezing vindt plaats op Curaçao. Vanavond is de nationaal kostuumronde in de buitenlucht. Iedereen kan de verkiezing bijwonen op het Wilhelminaplein in Punda. De verkiezing begint om zeven uur ‘s avonds. Wie er met de felbegeerde kroon en sjerp vandoor gaat moet zaterdag blijken. Dan is de finale in het WTC. 35 kandidaten uit onder andere Canada, Guatemala, Spanje en onze eigen Ambar Ursulita Tovar strijden om de titel. Vorig jaar schreef de Dominicaanse Mariona Juncosa de schoonheidsverkiezing op haar naam.