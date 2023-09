Defensie Caribisch gebied versterkt banden met Colombia

Het stationsschip Groningen bracht afgelopen week een bezoek aan Cartagena. Dit havenbezoek stond in het teken van samenwerking met Colombia. Defensie wil gezamenlijke maritieme oefeningen uitvoeren en daarmee de samenwerking op het gebied van veiligheid in de Caribische regio versterken. Vorige week werd alvast geoefend. Zo testten de Groningen en het Colombiaanse marineschip ARC Victoria op open zee basis communicatievaardigheden en voerden ze manoeuvreeroefeningen uit. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat een Nederlands en Colombiaans marineschip zo intensief met elkaar opereren. Volgens Defensie draagt de samenwerking bij aan de veiligheid en stabiliteit in de regio. Grensoverschrijdende criminaliteit, waaronder drugssmokkel, heeft een zeer destabiliserende en ondermijnende werking op landen in het Caribisch gebied.

De Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied, commandeur Walter Hansen, organiseerde voorafgaand aan de oefening een receptie aan boord van het patrouilleschip. De gasten vormden een divers gezelschap afkomstig van zowel de Colombiaanse Marine, lokale autoriteiten en bedrijven, als vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenschap in Cartagena. Daarnaast maakte commandeur Hansen kennis met de bemanning van het stationsschip.