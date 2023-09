Extra bescherming voor Caribische rifhaai

De lokale milieu- en natuurorganisaties zetten de Caribische rifhaai op de agenda. Het roofdier speelt een cruciale rol bij het behoud van de gezondheid van koraalriffen. Volgende maand is er een belangrijke natuurconferentie op Aruba. Daar zal het Koninkrijk om meer bescherming vragen voor de Caribische rifhaai. Deze top roofdieren worden geconfronteerd met bedreigingen door de vervuiling van de oceaan en overbevissing. In de afgelopen 29 jaar is de populatie gehalveerd. Er wordt zelfs gesproken van een afname van 79 procent. Om de populatiecijfers omhoog te krijgen zijn er meer beschermde mariene gebieden nodig. Ook moet de handhaving beter, de oceaanvervuiling worden teruggedrongen en duurzame visserijpraktijken worden gestimuleerd.

Deze haai kan tot 3 meter lang kan en staat aan de top van het mariene voedselweb, met slechts een paar natuurlijke vijanden. Hun aanwezigheid helpt bij het reguleren van de populatie van kleinere prooisoorten, wat op zijn beurt overbegrazing op zeegrasvelden en koraalriffen voorkomt en zieke of zwakke vissen uit de populatie weghalen. Dit evenwicht is essentieel voor het behoud van de gezondheid en diversiteit van het hele koraalrif. Foto: Jim Abernethy