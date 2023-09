Man in auto doodgeschoten in Soto

Een man, die in zijn auto zat, is gisteravond doodgeschoten in Soto. De autoriteiten troffen de wagen deels in de mondi ter hoogte van Julianaboom. Op de plaats delict lagen diverse kogelhulzen. Ook was de auto doorzeefd en lag de achterruit aan diggelen. Volgens omstanders werd het slachtoffer achtervolgd toen hij de mondi in reed. De daders stapten uit hun auto en schoten gericht op het slachtoffer, waarna ze op hoge snelheid wegreden. Het ambulancepersoneel kon niets voor de man betekenen. De zaak is nog in onderzoek. Foto: Extra

