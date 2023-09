Stroomuitval in diverse wijken

De stroom viel gisteren in verschillende wijken uit. Volgens Aqualectra lag dat aan meerdere factoren. Rond twaalf uur ‘s middags werd er een olielekkage ontdekt bij een van de productiemachines van CRU. Met het oog op brandgevaar werd de productie direct stopgezet. Daardoor ontstond er een capaciteitstekort, waarbij een paar wijken een half uur geen elektriciteit hadden. Rond 1 uur ‘s middags viel de stroom weer uit, doordat Aqualectra niet aan de hoge stroomvraag kon voldoen. Rond vier uur was het probleem verholpen. Inmiddels is de elektriciteitscentrale van CRU weer in gebruik.

Meer over aqualectra brandgevaar cru olielek schakelsysteem stroomvraag tekort